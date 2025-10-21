"Trabalhamos com os olhos postos no presente, mas não descuramos o futuro"

"Em 2018, há cinco anos, começámos este ciclo virado para a Inovação e Futuro porque, apesar de trabalharmos com os olhos postos no presente, não descuramos o futuro", sublinhou o director-geral do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, na abertura da 9.ª edição da conferência Inovação e Futuro, que decorre esta terça-feira, 21 de Outubro, no Savoy Palace, na cidade do Funchal.

O responsável pelo principal matutino madeirense destacou a importância da partilha e da colaboração na era tecnológica.

Ricardo Miguel Oliveira agradeceu a todos os oradores da 9.ª edição das conferências Inovação e Futuro e fez votos de que a plateia do evento, composta por cerca de uma centena de pessoas, aprenda, dissipe dúvidas, desperte, relativize temores e, acima de tudo, descubra "o essencial para que possamos ter sempre uma palavra a dizer mesmo que tudo pareça definitivo".

Foto Rui Silva / ASPRESS

O Savoy Palace voltou a ser o local escolhido para acolher as conferências Inovação e Futuro. Esta terça-feira, 21 de Outubro, a unidade hoteleira localizada na cidade do Funchal será palco na 9.ª edição do evento organizado pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira, com o patrocínio da NOS Madeira e Alberto Oculista, com o apoio da Startup Madeira como Knowledge Partner, e a Agência de Inovação e Modernização da Região como Parceiro Institucional.

A iniciativa reúne fundadores, empreendedores, estudantes, investidores e a comunidade tech para explorar ideias sem fronteiras, partilhar experiências e descobrir novas oportunidades.

Pelo palco da Inovação e Futuro, passarão oradores regionais e internacionais, tais como Pedro Macedo Camacho, compositor madeirense, Yasmina Benslimane, uma activista feminista marroquina, Vitor Gonçalves, engenheiro informático, Luís Ferreira, investigador, e Michelle Maree, empreendedora fundadora da The Nomad Escape.