Aguiar-Branco inicia visita oficial à Madeira

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, iniciou, esta manhã, visita oficial de dois dias à Região.

Aguiar-Branco foi recebido com Honras Militares no Parlamento madeirense, onde assinou o Livro de Honra, na presença de representantes de todas as forças políticas com assento no ALM, excepção para o PS e o CDS-PP. Reúne-se agora (10h15) com a presidente da Assembleia Legislativa. Pelas 10h30, participa na Sessão Solene de Boas-Vindas e na abertura das comemorações dos 50 anos da autonomia.

A agenda inclui ainda encontros com várias entidades regionais, uma visita às obras do novo Hospital Central e Universitário da Madeira e um jantar de boas-vindas oferecido por Rubina Leal, nos jardins da Quinta Magnólia.