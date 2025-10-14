Trio 'As Pedras' em concerto no evento Sopas com História em Machico

O trio musical 'As Pedras' sobe ao palco no próximo sábado, 19 de Outubro, pelas 22 horas, no Largo Nossa Senhora do Bom Caminho, na Ribeira de Machico, no âmbito do evento Sopas com História 2025.

O grupo, que regressa ao formato de banda para esta actuação, integra o cartaz de abertura do evento, que combina gastronomia, cultura e música, promovendo uma celebração das tradições e da identidade local.

'As Pedras' são um projeto composto por três jovens primas, nomeadamente Filipa Pedras Gouveia, Matilde Rodrigues Pedras e Margarida Pedras de Abreu, com um percurso ligado à música desde a infância. Com formação no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e com raízes na Camacha, o trio tem vindo a apresentar-se tanto a solo como em formato banda.

Em palco, contam com três músicos convidados e interpretam temas contemporâneos com base pop rock, privilegiando os arranjos vocais a três vozes.