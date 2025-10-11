Papa faz apelo à paz junto à imagem da Virgem de Fátima na Praça de São Pedro

O papa Leão XIV deixou hoje uma mensagem de paz, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, pedindo aos líderes políticos que "tenham a audácia de se desarmar".

O pontífice presidiu a uma oração do rosário junto à imagem da Virgem de Fátima, na Praça de São Pedro, e em seguida a uma homilia, na qual apelou a que todos intercedam pela paz.

"A paz é desarmada e desarmante. Não é dissuasão, mas fraternidade; não é ultimato, mas diálogo. (...) 'Embainhem a espada' é a palavra dirigida aos poderosos do mundo, àqueles que guiam o destino dos povos: Tenham a audácia de se desarmar", afirmou.

A oração decorreu junto à imagem da Virgem de Fátima, cuja deslocação ao Vaticano ocorre no âmbito Jornada da Espiritualidade Mariana, prevista para este fim de semana, na capital italiana.

Esta é a quarta vez que a imagem original de Nossa Senhora de Fátima sai da Cova da Iria, em Fátima, para Roma.

A primeira foi em 1984, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Redenção, quando, em 25 de março, o Papa João Paulo II (1920-2005) "consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria", referiu o gabinete de imprensa do Vaticano.

A segunda deslocação foi para o "Grande Jubileu do Ano 2000 e a terceira, em outubro de 2013, por ocasião do Ano da Fé com o Papa Francisco", acrescentou o Vaticano.