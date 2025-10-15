Boca de Albuquerque aos assistentes sociais foi “metáfora” no contexto político

Miguel Albuquerque diz que tem o maior respeito pelos assistentes sociais e esclareceu que a afirmação “os centros de decisão não são para assistentes sociais” foi uma figura de estilo que utilizou no contexto do discurso político.

O presidente do Governo Regional foi questionado pelo DIÁRIO após a posição pública da Ordem dos Assistentes Sociais que se manifestou ofendida com as palavras do chefe do executivo madeirense por julgarem “inopinadamente o papel e a função dos assistentes sociais, nomeadamente em cargos de decisão".

Albuquerque desdramatiza e esclarece que a alusão aos assistentes sociais foi “uma metáfora” e que o seu discurso político é também feito de figuras de estilo que têm de ser interpretadas no devido contexto. “Eu não vou deixar de dizer aquilo eu penso porque as pessoas não entendem”, atirou.

Embora sem pedir desculpa, o chefe do executivo madeirense deixou claro que tem o maior respeito pela classe dos assistentes sociais.

Eu não tive nenhuma intenção [de ofender], porque tenho a maior consideração pelos assistentes sociais, agora não podem é pegar nas palavras que eu disse, retirar do contxto e fazer cenas políticas" Miguel Albuquerque

Em causa, estão as declarações do presidente do Governo Regional que, ontem, na Ribeira Brava, lançou uma mensagem com duplo sentido político, ao afirmar que “os centros de decisão do Governo e das câmaras não precisam de assistentes sociais”.

A declaração, proferida durante a cerimónia de inauguração das obras de requalificação urbana da vila, um investimento de 5,6 milhões de euros, foi amplamente interpretada como um recado directo a Fátima Aveiro, candidata do JPP à Câmara Municipal do Funchal e conhecida pela sua formação e percurso na área da acção social.