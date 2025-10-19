Piloto português Miguel Oliveira admite que "mudanças na electrónica ajudaram"

O piloto português Miguel Oliveira admitiu hoje que as "mudanças feitas na eletrónica" da sua Yamaha ajudaram-no a terminar no 12.º lugar do Grande Prémio da Austrália, 19.ª ronda da temporada.

Oliveira, que largou da 16.ª posição, cortou a meta a 17,677 segundos do vencedor, o espanhol Raul Fernandez (Aprilia), que bateu o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) por 1,418, com o também italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) em terceiro, a 2,410.

"Hoje foi um dia melhor para mim. Consegui gerir bem o [desgaste do] pneu traseiro, apesar de ter sofrido um pouco nas primeiras voltas. A mota saía largo em todas as curvas e não conseguia ser tão rápido como queria", começou por explicar o piloto português, citado pela assessoria de imprensa da equipa Prima Pramac.

O piloto luso terminou imediatamente atrás do francês Fábio Quartararo, que tem sido a referência entre os pilotos da Yamaha e que tinha largado da 'pole position'.

"Na segunda metade da corrida, consegui encontrar um ritmo muito melhor, fiz algumas ultrapassagens e somei pontos", frisou Oliveira.

O piloto de Almada, que na próxima temporada irá disputar o Mundial de Superbikes com a BMW, sublinhou que, apesar de tudo, "foi um fim de semana difícil".

"Nunca senti ter a velocidade ideal e, tanto na qualificação como na corrida sprint, fiquei aquém do que poderia ter feito", disse.

No entanto, os acertos que a equipa realizou no sistema eletrónico da Yamaha do piloto português "ajudaram a mota a ficar melhor", pelo que "terminar o fim de semana com uma nota positiva é uma boa motivação para a prova da Malásia", dentro de uma semana.

Com este resultado, Miguel Oliveira subiu à 20.ª posição do campeonato, com 36 pontos.

O espanhol Marc Márquez (Ducati) já garantiu matematicamente a conquista do título mundial, o sétimo da sua carreira em MotoGP.