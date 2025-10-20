SPM responde "às críticas sem sentido de um empresário do sector privado aos docentes"

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) irá "exercer o direito de resposta dos professores e educadores às declarações infundadas de um empresário do sector privado, dirigidas aos docentes, especialmente àqueles que optaram por transitar do ensino privado para o público".

Nesse sentido, irá realizar uma conferência de imprensa, amanhã, dia 21 de Outubro, pelas 11h30, na sua sede, na Calçada da Cabouqueira.

"É certo que as escolas se debatem com um problema sério de falta de docentes, mas o SPM não tem qualquer dúvida de que a responsabilidade não lhes pode ser atribuída", refere em nota emitida à imprensa.

O SPM diz reafirmar, assim, "o seu compromisso de sempre: dar voz aos docentes e defender uma educação de qualidade, assente na valorização e dignificação de todos os professores e educadores, independentemente da natureza do estabelecimento onde exerçam a sua profissão".