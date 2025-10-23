Vespas, Jam e Marginal prontos para uma noite inesquecível de Halloween

Na próxima sexta-feira, 31 de Outubro, o Halloween volta a transformar a vida nocturna madeirense, nas Vespas, Jam e Marginal, trazendo animação e criatividade para todos os que se deixam envolver pelo espírito da data.

Na cabine das Vespas, a música estará a cargo dos DJs Ricardo Campos, Tony Freitas e de um convidado internacional surpresa, cujo nome permanece envolto em mistério, prometendo surpresas para os amantes de boa música e festa.

A celebração estende-se aos outros espaços da Av. Sá Carneiro. No Jam, o ritmo será conduzido por Maurílio Freitas e Sérgio Soares, enquanto no Marginal o alinhamento fica entregue a Hernandez e Nelson Caires, garantindo uma noite vibrante, repleta de ritmo, cor e personagens que dão vida ao Halloween.

Entre sons intensos, disfarces criativos e ambientes transformados, as Vespas preparam-se para uma das noites mais aguardadas do ano, proporcionando uma experiência única que une música, imaginação e festa até ao último acorde.