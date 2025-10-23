Novo líder do PS-Madeira escolhido a 13 de Dezembro

Já está definida a data em que os socialistas madeirenses vão escolher o novo líder do PS-Madeira.

O calendário foi aprovado por unanimidade, esta tarde, na Comissão Política do partido.

Aos jornalistas, Paulo Cafôfo fez saber que as eleições vão ter lugar a 13 de Dezembro, podendo as candidaturas serem apresentadas até 3 de Dezembro.

Depois de escolhida a nova liderança, decorrerá o congresso para consagração, a ter lugar nos dias 10 e 11 de Janeiro.

Todo este processo eleitoral será coordenado por Leonardo Santos.

Paulo Cafôfo, que está de saída da presidência do PS-Madeira, deu conta, também, de que na reunião desta quinta-feira foram, igualmente, aprovados votos de pesar por Martins Júnior, Emanuel Jardim Fernandes e Fátima Pitta Dionísio, falecidos desde a última Comissão Política Regional, tendo sido enaltecido o seu contributo para o PS-Madeira.