Comunidade britânica na Madeira ultrapassa os mil residentes

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, recebeu hoje, em audiência, a embaixadora do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Lisa Bandari.

No encontro, foi destacada a profundidade dos laços históricos que unem a Madeira ao Reino Unido, uma relação marcada por "proximidade e amizade", destaca uma nota do Gabinete da Presidente.

A mesma nota dá conta que a comunidade britânica, que desde há séculos se estabeleceu na Região, conta actualmente com mais de um milhar de cidadãos residentes.

Paralelamente, o Reino Unido acolhe uma "expressiva comunidade madeirense", sendo a segunda maior da diáspora regional.

As relações comerciais, culturais e sociais entre os dois povos foram salientadas como elementos que continuam a fortalecer esta ligação única e duradoura.

Durante a audiência, foi igualmente sublinhada a importância da cooperação científica, com destaque para a presença, na Madeira, do navio britânico Discovery, dedicada à investigação oceânica.

"Esta visita representa uma oportunidade para o aprofundamento de parcerias estratégicas entre entidades regionais e instituições britânicas, nos domínios da investigação, do desenvolvimento e da inovação", sublinha a presidência em comunicado.

Rubina Leal reiterou, por fim, a relevância desta relação bilateral, assente na amizade histórica e na construção de novas oportunidades de colaboração para o futuro.