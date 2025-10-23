Comunidade britânica na Madeira ultrapassa os mil residentes
A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu, hoje, embaixadora do Reino Unido, que acolhe a segunda maior da diáspora regional
A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, recebeu hoje, em audiência, a embaixadora do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Lisa Bandari.
No encontro, foi destacada a profundidade dos laços históricos que unem a Madeira ao Reino Unido, uma relação marcada por "proximidade e amizade", destaca uma nota do Gabinete da Presidente.
A mesma nota dá conta que a comunidade britânica, que desde há séculos se estabeleceu na Região, conta actualmente com mais de um milhar de cidadãos residentes.
Paralelamente, o Reino Unido acolhe uma "expressiva comunidade madeirense", sendo a segunda maior da diáspora regional.
As relações comerciais, culturais e sociais entre os dois povos foram salientadas como elementos que continuam a fortalecer esta ligação única e duradoura.
Durante a audiência, foi igualmente sublinhada a importância da cooperação científica, com destaque para a presença, na Madeira, do navio britânico Discovery, dedicada à investigação oceânica.
"Esta visita representa uma oportunidade para o aprofundamento de parcerias estratégicas entre entidades regionais e instituições britânicas, nos domínios da investigação, do desenvolvimento e da inovação", sublinha a presidência em comunicado.
Rubina Leal reiterou, por fim, a relevância desta relação bilateral, assente na amizade histórica e na construção de novas oportunidades de colaboração para o futuro.