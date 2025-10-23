Incêndio criminoso na Casa da Madeira em Toronto deixa comunidade portuguesa em choque

A Casa da Madeira, uma das mais antigas instituições da comunidade portuguesa em Toronto, foi gravemente danificada na madrugada de quarta-feira, após um ato criminoso que provocou uma violenta explosão nas suas instalações, situadas na 1621 DuPont Street, anunciou a associação nas redes sociais.

O diretor da Casa da Madeira, Décio Gonçalves, disse à Lusa que o incidente "deixou a comunidade em estado de choque" e que "foi um milagre não haver mais vítimas".

"Trata-se de um ataque deliberado que podia ter custado vidas. A Casa da Madeira é um símbolo da presença portuguesa em Toronto e um espaço de encontro e cultura. Ver isto acontecer é devastador para todos nós", lamentou.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais pelo "Canadian Madeira Club", um indivíduo entrou nas instalações com a aparente intenção de incendiar o edifício, utilizando um produto acelerante.

O ato resultou numa explosão que feriu gravemente o próprio suspeito, que ficou envolto em chamas no local.

O homem terá deixado para trás vários objetos pessoais que poderão ser cruciais para a sua identificação.

A polícia e os bombeiros foram rapidamente mobilizados e investigam agora as circunstâncias do ocorrido.

"A resposta das equipas de emergência foi rápida e exemplar. Graças a isso, evitou-se uma tragédia ainda maior", sublinhou Gonçalves, acrescentando que a direção da Casa da Madeira "está a colaborar plenamente com as autoridades".

O dirigente destacou ainda as manifestações de apoio recebidas desde o incidente:

"Temos recebido mensagens de solidariedade de toda a comunidade luso-canadiana, de outras associações e até de representantes políticos. Essa união dá-nos força para reconstruir e continuar a nossa missão."

A Casa da Madeira, fundada há mais de meio século, é considerada uma referência histórica e cultural da diáspora madeirense no Canadá, acolhendo eventos culturais, sociais e beneficentes.

Décio Gonçalves garantiu que, apesar dos danos, "a Casa da Madeira vai renascer com o mesmo espírito e determinação que sempre caracterizaram a comunidade portuguesa".