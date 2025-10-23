Representante da República e Embaixadora britânica abordam relevância do turismo do Reino Unido

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje, no Palácio de São Lourenço, a Embaixadora do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte em Portugal, Lisa Bandari, que realiza a sua primeira visita oficial à Região.

No decurso deste encontro, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como a relevância do turismo britânico para o mercado regional e as perspectivas de cooperação entre aquele país e a Região Autónoma, sobretudo ao nível científico, e também foi debatida a situação económica regional.

Em particular, foi expresso por ambas as entidades a satisfação pelo facto de a saída do Reino Unido da União Europeia não ter prejudicado a exemplar integração, quer da comunidade britânica residente na Região Autónoma da Madeira, quer dos numerosos cidadãos portugueses de origem madeirense que trabalham e estudam naquele país.

Não obstante, Ireneu Barreto teve ocasião de esclarecer a Embaixadora sobre o enquadramento constitucional das Autonomias Regionais e agradeceu o esforço da responsável diplomática para continuar a estreitar as históricas e profundas relações que unem há muitos anos o Reino Unido e a Madeira.