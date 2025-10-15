'Invest Madeira' terá reforço financeiro no Orçamento da Região para 2026

“A Invest Madeira terá um reforço financeiro no Orçamento da Região para 2026", anunciou José Manuel Rodrigues, na sequência da assinatura de um protocolo de cooperação com a Portugal Foods, que decorreu, esta quarta-feira, no Porto.

"A Região Autónoma da Madeira tem as finanças públicas equilibradas, tem uma dívida que é 67% do PIB, que é muito inferior à média nacional e abaixo da média europeia. Temos registado excedentes orçamentais, e esta realidade permite criar condições fiscais favoráveis à atracção de investimento externo, à criação de mais empresas, de mais emprego e, consequentemente, mais riqueza", sustentou o secretário regional da Economia.

Com a assinatura deste protocolo, o Governo Regional da Madeira, através da Invest Madeira, pretende reforçar a sua "aposta estratégica na consolidação da presença das empresas madeirenses no sector agroalimentar português e internacional", cimentando a parceria com a Portugal Foods, que segundo a tutela "tem contribuído de forma significativa para o crescimento da economia regional".

“Tem sido profícua esta parceria estratégica que tem ajudado muito à internacionalização das empresas madeirenses, e esta tem sido uma preocupação minha que tenho vindo a reforçar”, afirmou o governante, vincando a importância estratégica desta aliança para o posicionamento competitivo das empresas madeirenses.