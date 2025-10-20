Aguiar-Branco reforça papel do CINM e destaca desafios das regiões autónomas

Durante a visita ao Hospital Central e Universitário da Madeira, Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República, considerou “importante” as preocupações transmitidas pela ACIF na reunião mantida na ALM, que tinha sublinhado a relevância da Zona Franca para a economia regional e a necessidade de estabilidade realista.

O responsável explicou que a reunião se situou “em dois planos”: por um lado, matérias imediatas ligadas ao Orçamento de Estado para 2026, incluindo a protecção de prazos e outras questões urgentes; por outro, a importância estratégica da Zona Franca para a Madeira e para o país no seu conjunto.

Aguiar-Branco destacou ainda a visita às obras do hospital, sublinhando o investimento público na região e a relevância de acompanhar de perto a execução de tão relevante projecto.

O presidente da Assembleia também comentou a recomendação sobre o custo de vida nas regiões autónomas, afirmando que “saber e conhecer os dados é sempre positivo” e que “muitas vezes criam-se fantasmas onde eles não existem”. Para ele, o conhecimento e a avaliação das realidades locais, incluindo os serviços públicos e a situação económica, devem ser encarados com naturalidade, como forma de apoiar decisões informada