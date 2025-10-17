Grupo parlamentar do PSD reforça importância de CPI ao ISAL

O grupo parlamentar do PSD reiterou, na manhã de hoje, a importância da aprovação da constituição da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) ao ISAL, devido à "falta de clarificação por parte dos orgãos competentes da Instituição, que colocam em causa o futuro dos alunos."

Através de um comunicado enviado às redacções, o grupo parlamentar refere que a principal preocupação diz respeito ao futuros dos alunos e das suas famílias. "Face ao facto dos próprios alunos apenas terem tomado conhecimento de toda a situação em que a Instituição se encontra através dos meios de comunicação social, aliado à reiterada falta de disponibilidade e interesse da respetiva Direção no cabal esclarecimento dos acontecimentos, o GP propôs a criação da CPI com o objectivo cimeiro de clarificar o sucedido."

Refere que, com a aprovação da constituição da respectiva CPI, o grupo parlamentar prosseguirá " na intransigente defesa do futuro académico dos alunos que frequentam a referida Instituição de Ensino Superior."

