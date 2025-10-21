Funchal lança livro 'Receitas com História' em parceria com 'A Biqueira'

O Município do Funchal, em parceria com 'A Biqueira', apresentou esta terça-feira, dia 21 de Outubro, o livro 'Receitas com História', em formato digital e de acesso gratuito. Trata-se de uma compilação de receitas elaboradas e recolhidas nos showcookings promovidos nas dez Juntas de Freguesia do concelho. A iniciativa insere-se nas comemorações do Dia Mundial da Alimentação, celebrado anualmente a 16 de Outubro.

De acordo com nota à imprensa, "o Salão Nobre dos Paços do Concelho foi o palco da apresentação do livro, que reúne dez receitas representativas das dez freguesias do Funchal, resultado dos showcookings realizados ao longo do último ano, em parceria com 'A Biqueira'".

Diz ainda que "a iniciativa surge no âmbito da implementação da Estratégia Alimentar SEMEAR e tem como objectivo aproximar a comunidade das receitas tradicionais madeirenses, promovendo o uso de produtos locais e sazonais, descentralizando a ação da SEMEAR pelo Município".

Na ocasião, a vereadora Helena Leal destacou que “estes showcookings chegaram a 600 participantes, moradores de todas as freguesias do Município, numa oportunidade única de fortalecer os laços com a comunidade, promover a sustentabilidade e preservar a identidade cultural através da gastronomia”.

“Este livro é o resultado desses encontros e constitui uma valiosa ferramenta para que todos possam preservar e transmitir o sabor e as raízes da nossa região. Reforça, igualmente, o compromisso do Município com a educação, a inclusão, o respeito pelo meio ambiente, o apoio ao comércio local e o trabalho em rede, consolidando a SEMEAR como uma iniciativa que valoriza o que é nosso, incentivando hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis”, reforçou a autarca.

A mesma nota refere que "a SEMEAR - Estratégia Alimentar do Funchal - assume compromissos com a educação, a sustentabilidade, a inclusão, o comércio local e o trabalho em rede, tendo como principal objectivo promover uma alimentação mais saudável, sustentável e inclusiva".

O livro está disponível nas plataformas digitais do Município do Funchal.