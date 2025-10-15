Renault Captur II Intens 1.0 TCe 91 cv – A essência da condução urbana moderna
O Renault Captur II, na versão Intens, é a combinação ideal entre design contemporâneo, eficiência e conforto. Este modelo de 2022, com motor a gasolina 1.0 TCe de 91 cv, oferece uma condução suave, económica e perfeitamente adaptada ao ritmo da cidade, sem abdicar da versatilidade para viagens mais longas.
Com um interior espaçoso e bem equipado, o Captur proporciona uma experiência de condução segura e agradável, onde cada detalhe foi pensado para o bem-estar de quem conduz e dos passageiros.
A tecnologia embarcada reflecte o ADN da Renault: assistência à condução, conectividade intuitiva e um design que alia elegância e funcionalidade.
Mais do que um automóvel, o Captur é uma escolha racional e emocional, um parceiro fiável para o quotidiano, preparado para oferecer conforto, estilo e eficiência em cada trajecto.
Virtualcar - Onde encontra automóveis que se adaptam à sua vida.
Virtualcar Barreiros
961928678
966437993
Virtualcar Santo António
291652704
915325758