Centro de Química da Madeira acolhe nova investigadora auxiliar

De acordo com um comunicado de imprensa enviado às redacções, “na 7.ª edição do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico Individual da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), foi aprovado mais um contrato de Investigador Auxiliar, em que o Centro de Química da Madeira (CQM) é a instituição de acolhimento.”

Oriana Marques foi distinguida no concurso, no qual apenas 14,4% das candidaturas tiveram sucesso.

“Após oito anos na Universidade de Heidelberg e no Laboratório Europeu de Biologia Molecular (EMBL), na Alemanha, onde se afirmou como especialista em metabolismo do ferro e doenças inflamatórias, a Dra. Oriana Marques regressa agora a Portugal para dar continuidade, no CQM, à sua investigação. O contrato, com a duração de três anos, enquadra-se nas linhas estratégicas definidas pelo CQM para os próximos anos e permitirá o desenvolvimento de terapias inovadoras baseadas em nano partículas para a Anemia de Inflamação, uma condição que afecta milhões de doentes em todo o mundo com doenças inflamatórias crónicas. “, explica a nota de imprensa.

Acrescenta, ainda, que “este projecto combina a experiência consolidada do CQM no desenvolvimento de nano materiais para aplicações biomédicas ao conhecimento especializado da Dra. Oriana Marques em biologia do ferro e regulação do sistema imunitário. O objectivo é criar nano partículas “inteligentes” capazes de actuar selectivamente sobre células do sistema imunitário, restaurando os níveis adequados de ferro nos doentes e abrindo caminho a novas abordagens terapêuticas para a anemia associada a doenças auto-imunes, cancro e outras condições inflamatórias crónicas.”

Depois de, em concursos anteriores, já terem sido aprovadas duas outras posições de Investigador Auxiliar, este terceiro contrato financiado pela FCT representa um reconhecimento adicional e reforça a posição do CQM no panorama internacional da investigação biomédica e em nano medicina, ao integrar na sua equipa uma investigadora altamente qualificada, com sólida experiência científica e colaborações estabelecidas com instituições internacionais de referência.