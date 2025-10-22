Polícia confirma ter localizado mulher desaparecida em Machico

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública confirmou em comunicado que localizou no Santo da Serra a mulher de 52 anos que se encontrava desaparecida desde a manhã de ontem no concelho de Machico, tal como o DIÁRIO havia noticiado na edição digital.

“Foi comunicado à esquadra local o desaparecimento de uma cidadã de 52 anos, a qual sofre de problemas do foro psiquiátrico. Uma vez que não estava identificada a área do desaparecimento, foi feita uma difusão por todo o dispositivo da PSP, tendo uma tripulação do carro-patrulha da Esquadra de Santa Cruz sinalizado a viatura da pessoa desaparecida na zona florestal do Santo da Serra. A densidade da vegetação e a fraca luminosidade impediram o início das buscas, vindo estas a iniciar-se na alvorada do dia de hoje, com a participação de polícias da esquadra de Machico, da Brigada de Busca e Salvamento da PSP e da equipa de meios aéreos não tripulados. Participaram igualmente nas buscas elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e elementos da Guarda Nacional Republicana, num trabalho de equipa que cumpre realçar”, informou a PSP, dando conta de que, como a mulher estava fragilizada, foi resgatada pelo helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

A PSP confirmou também que na tarde de ontem localizou um homem de 64 anos, portador de doença de Alzheimer, o qual havia sido visto pela última vez na zona do Parque de Merendas dos Remédios.

“Tratando-se de uma zona florestal e porque não resultaram as diligências iniciais, efectuadas pelos polícias da esquadra, foi necessário activar mais meios policiais. Foi chamada a Brigada de Busca e Salvamento da PSP e o Grupo Operacional Cinótécnico, com o objectivo de ampliar a zona de busca. Após algumas horas e em coordenação com o Serviço Regional de Proteção Civil, o canídeo policial sinalizou o cidadão desaparecido, o qual apesar de fragilizado, não apresentava ferimentos. Por precaução foi transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz”, informou.