Sara Madalena considera urgente rever a Constituição

A deputada do CDS fez a intervenção política semanal, na sessão plenária de hoje, começando por destacar a visita à Assembleia Legislativa da "segunda figura do Estado", o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

"Há muito que nãos e via um continental, neste caso do Norte e não do centralismo lisboeta, a falar e a defender a Autonomia", afirmou Sara Madalena.

Aguiar-Branco afirmou que o país tem "orgulho nas suas autonomias" e isso deve ser um incentivo para o que a deputada considera ser urgente, a revisão da Constituição da República e da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.