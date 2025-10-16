Helicópteros de combate dos EUA realizam exercícios perto da Venezuela

Helicópteros de Operações Especiais dos Estados Unidos realizaram exercícios de treino nos últimos dias em águas próximas da Venezuela, num momento de aumento da tensão entre os dois países, devido ao destacamento de forças militares norte-americanas nas Caraíbas.

Segundo o jornal The Washington Post, os helicópteros de ataque MH-6 Little Bird e MH-60 Black Hawk voaram no início de outubro a menos de 145 quilómetros da costa venezuelana, perto de plataformas petrolíferas e de gás, segundo imagens analisadas por aquele meio de comunicação social.

Um responsável norte-americano informou, sob condição de anonimato, que as aeronaves realizavam voos de treino na região e negou que houvesse uma relação com uma possível operação militar dos EUA na Venezuela.

O destacamento dos helicópteros na região junta-se ao de outras forças de combate, como barcos e aeronaves, com as quais os Estados Unidos afirmam querer combater o narcotráfico na região.

Além disso, o presidente Estados Unidos, Donald Trump, autorizou operações secretas da CIA na Venezuela.

Trump declarou esta quarta-feira que está a estudar a possibilidade de realizar ataques contra o narcotráfico em território venezuelano após ter afundado no mar várias alegadas embarcações de traficantes de droga.

Os ataques contra cinco embarcações, que Washington afirma transportarem droga, em águas internacionais perto da Venezuela, custaram a vida a cerca de 30 pessoas.

A Administração Trump acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar o Cartel dos Sóis, algo que o Governo de Caracas rejeita e denuncia como uma campanha de intimidação por parte dos Estados Unidos.