Temperaturas vão subir ligeiramente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 19 de Outubro, períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir da tarde, e possibilidade de aguaceiros, mais prováveis nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) de noroeste.

As temperaturas vão variar entre os 21 e os 25 ºC no Funchal e os 20 e 26 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 24 ºC.