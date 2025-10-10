Ligeira redução dos preços dos combustíveis na Madeira a partir de segunda-feira

A partir das 00h00 de segunda-feira, 13 de Outubro de 2025, entram em vigor os novos preços máximos de venda ao público dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira. A actualização reflecte as condições do mercado e as políticas fiscais aplicadas pelo Governo Regional.

Em resumo, a gasolina sofreu uma ligeira redução de 0,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo rodoviário e o gasóleo colorido e marcado apresentaram descidas mais acentuadas, de 1,5 e 1,6 cêntimos por litro, respectivamente.