Motociclista ferido em acidente em Santana

Um homem ficou ferido, esta manhã, na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro na Rua Dr. Albino Meneses, em Santana.

A vítima, de 41 anos, apresentava queixas nas costas, joelhos e pulso, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Santana e encaminhada, inicialmente, para o centro de saúde da localidade e, posteriormente, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.