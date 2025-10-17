Motociclista ferido em acidente em Santana
Um homem ficou ferido, esta manhã, na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro na Rua Dr. Albino Meneses, em Santana.
A vítima, de 41 anos, apresentava queixas nas costas, joelhos e pulso, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Santana e encaminhada, inicialmente, para o centro de saúde da localidade e, posteriormente, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
