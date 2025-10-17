'Todos os Passos Contam' apoiam famílias em situação de carência alimentar
A Fundação Galp lançou a iniciativa 'Todos os Passos Contam' para apoiar famílias em situação de carência alimentar identificadas pela Rede de Emergência Alimentar.
"Por cada quilómetro percorrido a caminhar, correr, dançar ou pedalar, a Fundação Galp oferece uma refeição a uma família apoiada pela Rede de Emergência Alimentar, em parceria com os Bancos Alimentares", explica nota à imprensa.
Como participar
- Mexa-se! Caminhe, corra, pedale, dance – onde quiser: na rua, em casa ou no trabalho
- Registe os quilómetros com uma aplicação no telemóvel, relógio ou pulseira inteligente (pode usar aplicações gratuitas como o Google Fit ou o Strava)
- Submeta o registo em todosospassoscontam.galp.com
- Escolha como participar:
- Individualmente; ou
- Em equipa. Nesse caso, escreva 'Banco Alimentar' no campo 'Nome da equipa' para sabermos com quantos quilómetros a rede contribuiu. Se a atividade envolver mais do que uma pessoa, basta indicar o total de quilómetros percorridos
- Cada quilómetro vale uma refeição. Quanto mais participar, mais está a ajudar.
A iniciativa decorre até 10 de Dezembro.