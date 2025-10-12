Aplausos e abraços na sede do JPP com vitória em Santa Cruz

Às 21h10, a sede de campanha do Juntos pelo Povo (JPP), no hotel Vila Galé, registou episódio de aplausos e abraços com a confirmação da vitória na freguesia de Santa Cruz. O ambiente tornou-se de euforia contida entre alguns dos militantes, com os apoiantes a celebrarem mais um resultado positivo no concelho.

Com as freguesias de Gaula, Camacha, Santo António da Serra e agora Santa Cruz já garantidas, falta apenas o apuramento dos resultados no Caniço para se definir o quadro final das eleições no concelho de Santa Cruz.