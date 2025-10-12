JPP vence com maioria relativa em Santa Cruz

O Juntos Pelo Povo (JPP) venceu as quatro das cinco freguesias do concelho de Santa Cruz com resultados já apurados, assegurando maiorias absolutas em Santo António da Serra, Camacha e Gaula, e uma maioria relativa na freguesia de Santa Cruz. Falta apenas apurar os resultados no Caniço, a freguesia mais populosa do concelho.

Em Santo António da Serra, o JPP obteve 59,35% dos votos (346 votos), elegendo 4 mandatos, contra 37,22% (217 votos) e 3 mandatos da coligação PSD/CDS.

Na Camacha, o JPP conquistou 50,00% (1.895 votos) e 7 mandatos, enquanto o PSD/CDS alcançou 40,74% (1.544 votos) e 6 mandatos.

Em Gaula, o JPP registou 51,61% (1.201 votos) e 5 mandatos, face a 39,71% (924 votos) e 4 mandatos da coligação.

Na freguesia de Santa Cruz, a disputa foi mais equilibrada: o JPP obteve 43,07% (1.725 votos) e 6 mandatos, seguido de muito perto pelo PSD/CDS, com 39,93% (1.599 votos) e igualmente 6 mandatos. O Chega conquistou 7,62% (305 votos) e 1 mandato.