PSD/CDS reconhece derrota e reforça papel na oposição em Santa Cruz

Saturnino Sousa, cabeça de lista da coligação PSD/CDS, assumiu a derrota na noite eleitoral, perante dezenas de militantes e simpatizantes junto da sede de campanha no centro de Santa Cruz. “Nós acreditávamos que era possível ganhar, mas a maioria optou por votar numa lógica de continuidade. Não era o que queríamos, mas é a democracia e respeitamos o resultado”, afirmou.

O candidato felicitou Élia Ascensão, nova presidente da Câmara, desejando que a governação no concelho “trilhe o caminho do progresso, depois de 12 anos da forma como toda a gente sabe”. Sublinhou que, apesar de não vencer, o partido registou resultados positivos em várias freguesias: “Reduzimos substancialmente as diferenças em Santa Cruz e Gaula; na Câmara Municipal de Santa Cruz, o PSD venceu, algo que não acontecia há muitos anos”.

Sobre o futuro, Saturnino Sousa garantiu que o Santorini assumirá o mandato de líder da oposição e reforçou o compromisso do partido: “O nosso papel não termina aqui. Continuaremos a apresentar propostas responsáveis, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para o progresso de Santa Cruz”.

O dirigente concluiu valorizando o apoio dos eleitores: “Muito obrigado às mais de 8 mil pessoas que confiaram em nós. Vamos dar o nosso melhor nos próximos quatro anos”.