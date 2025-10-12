Ambiente tranquilo nas sedes das candidaturas em Santa Cruz

Ambiente sereno neste final da tarde nas sedes das duas principais candidaturas à Câmara de Santa Cruz. O Juntos pelo Povo (JPP) voltou a instalar o seu quartel-general no hotel Vila Galé, onde, pelas 19 horas, a cabeça de lista, Élia Ascensão, ultimava pormenores com equipamentos de som antes de se retirar. Na sala preparada para a noite eleitoral permaneceram apenas alguns militantes. Por volta das 19h30, cerca de uma dúzia de apoiantes acompanhava as emissões televisivas e trocava informações através dos telemóveis.

A escassos 200 metros, na sede de candidatura da coligação PSD/CDS, liderada por Saturnino Sousa, reinava igual tranquilidade. Logo após o fecho das urnas, não havia movimento visível no exterior. Ao DIÁRIO, o cabeça de lista adiantou que só se deslocaria à sede de campanha após o apuramento dos resultados.