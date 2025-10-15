75% das casas para arrendar no Funchal são "rendas moderadas"

75 em cada 100 casas para arrendar no Funchal estão dentro da faixa da denominada categoria "rendas moderadas", conceito proposto pelo Governo da República que situa estes imóveis entre os 400 euros e os 2.300 euros mensais. Segundo uma nova análise do 'idealista', o mercado de arrendamento em Portugal centrado na distribuição da oferta por intervalos de preço com base naquele conceito aponta para que a média nacional é de 8 em cada 10.

Os dados referentes aos imóveis para arrendar no Verão de 2025 que se enquadram naquele intervalo de preços, sobretudo nas grandes cidades, como Lisboa e Porto, mas também em Cascais, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, sendo que a média é de 81% da oferta total entre os 400 € e os 2.300 €.

A "maioria dos municípios analisados têm mais de metade da oferta no intervalo moderado", refere o 'idealista'. "Casas acima dos 2.300 € representam 19% da oferta nacional, com municípios com mais imóveis neste segmento a serem "Lisboa, Cascais, Porto, Oeiras e Loulé". Contudo, com peso da oferta acima de 2.300 , revela que em Lisboa são 27% e no Porto são 9%.

Assim, resumidamente, Lisboa tem 73% do stock de casas no mercado dentro das rendas moderadas, seguindo-se Porto (91%); Gaia (89%), Coimbra (98%), Faro (76%), Funchal (75%). "Cascais é excepção", pois 53% da oferta é premium (acima de 2.300 €)", "47% tem rendas moderadas" e "0% de oferta abaixo de 400 €".

Mais, diz o estudo, com rendas baixas (menos de 400 €), a cidade com maior peso é a Covilhã (15%), seguida de Paredes, Vila Real e Bragança (7%), sendo que "em 49 municípios não há imóveis abaixo deste valor - incluindo Lisboa e Porto.