Reunião do Conselho Nacional do PSD entre as notícias que marcam esta terça-feira

O Conselho Nacional do PSD reúne-se à noite em Lisboa após a vitória nas eleições autárquicas de 12 de outubro, para analisar a situação política e aprovar regulamentos e o calendário de eleições internas distritais e locais.

No primeiro ponto, a análise da situação política, deverá ser feito um balanço da vitória eleitoral nas eleições autárquicas 12 de outubro, em que o PSD recuperou as presidências da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias ao PS.

A reunião do órgão máximo do PSD entre congressos está marcada para as 21:00, num hotel de Lisboa.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu de Serralves, no Porto, vai inaugurar hoje a exposição intitulada "A Vida das Abelhas", da fotógrafa brasileira Helena Ramos, vencedora do prémio Novo Banco Revelação deste ano.

Com curadoria de Ricardo Nicolau e coordenação de Adriana Soares, a exposição vai mostrar o trabalho da fotógrafa, que se distingue pelas suas características "documentais, afetivas e experimentais", nas palavras da fundação.

Patente até 05 de abril no museu, a exposição é um dos resultados da edição deste ano do prémio Novo Banco Revelação, que na sua 17.ª edição distinguiu a fotógrafa brasileira.

DESPORTO

O Benfica visita o Newcastle e procura conquistar a primeira vitória na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, depois das derrotas nas duas primeiras jornadas.

Após o desaire caseiro com o Qarabag (3-2), que ditou a saída de Bruno Lage do comando do Benfica e o regresso de José Mourinho, e a derrota em casa do Chelsea (1-0), o Benfica volta a Inglaterra para jogar em Newcastle, que perdeu em casa do FC Barcelona (2-1) e goleou no terreno do Union St. Gilloise (4-0).

Desde a chegada de Mourinho, o Benfica apenas perdeu um encontro, na visita ao Chelsea, chegando à visita a St. James Park depois de vencer o Desportivo de Chaves (2-0), da II Liga, em jogo da Taça de Portugal.

O Benfica vai defrontar o Newcastle, 13.º classificado da I Liga, pela terceira vez, depois de ter vencido em casa (3-1) e empatado a um golo fora, nos quartos de final da Liga Europa de 2012/13, na qual perderia a final para o Chelsea.

ECONOMIA

Os sindicatos Sitava e STHAA reúnem-se hoje com o Governo para debater a situação da Menzies, após um concurso para assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro ter preliminarmente atribuído as licenças a outra empresa.

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos e o Sindicato dos Trabalhadores de Handling, da Aviação e Aeroportos têm na agenda para o encontro "a decisão da ANAC [Autoridade Nacional da Aviação Civil] relativamente às licenças, o futuro da SPdH [Menzies] e dos seus quase quatro mil postos de trabalho", disse à Lusa Fernando Henriques, do Sitava.

No relatório preliminar do concurso, a que a Lusa teve acesso, o júri deu uma classificação de 95,2523 ao agrupamento Clece/South, do universo Iberia, tendo a Menzies (antiga Groundforce) terminado com uma classificação de 93,0526.

O relatório preliminar emitido pela ANAC apontou que, na escolha do vencedor, um dos critérios passava pela apresentação de quadros com a identificação do número mínimo de meios materiais (NMM) e de meios humanos (NMH) "a serem afetos às atividades de assistência a bagagem, assistência a carga e correio e assistência a operações em pista, por aeroporto, para dois cenários teóricos".

E foi neste ponto, designado de exercício teórico com dois cenários por aeroporto, que o consórcio espanhol Clece/South registou melhor pontuação do que a Menzies, sendo que nos outros critérios de avaliação - meios materiais e meios humanos - as pontuações são iguais.

SOCIEDADE

O Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) inicia hoje, em Lisboa, a distribuição de folhetos informativos, um protesto que tem o objetivo de demonstrar o descontentamento em relação à "inércia governamental em solucionar os inúmeros problemas" dos polícias.

Os protestos, que vão decorrer até sexta-feira, consistem na distribuição de folhetos informativos nos terminais ferroviários, rodoviários, aeroporto e gare marítima, pretendendo o Sinapol "demonstrar aos cidadãos que os polícias não são valorizados e que, por causa disso, há cada vez menos polícias", disse à Lusa o presidente do sindicato.

Armando Ferreira considerou que "a desvalorização constante da carreira tem tido consequências diretas e alarmantes", existindo "cada vez menos polícias no ativo e um número cada vez menor de candidatos à profissão", o que coloca em causa "a segurança pública e a própria sustentabilidade das forças de segurança a médio e longo prazo".

Com este protesto, que hoje vai decorrer na Gare do Oriente, junto aos terminais ferroviário e rodoviário, o Sinapol quer manifestar desagrado em relação à "falta de valorização profissional e salarial".