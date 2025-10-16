Noite de buscas na serra madeirense termina com resgate de casal francês

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) deu conta, há instantes, da operação de resgate de um casal de turistas franceses, de 28 e 39 anos, que foram encontrados nesta quarta-feira de manhã após se terem perdido na serra entre a Encumeada e São Vicente.

Na última terça-feira 14 de Outubro, pelas 17 horas, o casal solicitou auxílio através do 112, em virtude de se encontrar perdido na serra, entre a Encumeada e São Vicente, desconhecendo como regressar ao ponto de partida, onde tinham deixado a sua viatura.

"Transferida a chamada recebida na PSP para o Serviço Regional de Protecção Civil, foram accionados os meios dos Bombeiros e da Polícia Florestal, que deslocaram para o local. Apesar dos esforços desenvolvidos até perto das 23 horas não foi possível localizar os desaparecidos, mas apurou-se, através do telemóvel, que se encontravam em local seguro, fora de um percurso recomendado e bem de saúde", pode ler-se no comunicado.

Nesse sentido, as autoridades optaram por reiniciar as buscas no dia de ontem, tendo sido accionada a Brigada de Busca e Salvamento da PSP, elementos da Polícia Florestal e uma equipa de 'Drones' do Serviço Regional de Protecção Civil.

"Pelas 11 horas foi possível obter um primeiro contacto verbal com o casal e passados poucos minutos foi o mesmo localizado, apresentando alguns sinais de desidratação e leves sinais de hipotermia", esclarece a PSP, acrescentando que, após terem sido prestados os primeiros socorros, o casal foi acompanhado até ao Posto Florestal da Encumeada e depois transportado até a sua viatura, não carecendo de tratamento hospitalar.