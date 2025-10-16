SAD do Marítimo com prejuízo de 2,5 milhões de euros

A Marítimo da Madeira-Futebol-SAD apresentou uma resultado negativo de 2, 3 milhões de euros no relatório de gestão e contas relativo à temporada desportiva 2024/25, conforme apreciado e aprovado pela maioria dos accinionistas da Sociedade, em Assembleia Geral ontem para o efeito realizada.

No final da assembleia, o vice-presidente da mesa da Assembleia, Bruno Melim, considerou que o resultado apresentado "consubstancia uma redução substancial face ao exercício anterior [2023/24], que foi de 4, 4 milhões de euros de prejuízo".

O vice-presidente da mesa da AG explica que esta redução fica-se a dever "àquelas que foram questões estruturantes de redução de alguns custos, nomeadamente de fornecedores, e ainda também à adequação do Marítimo, neste ano económico em particular, àquelas que eram as verbas e o financiamento da II Liga", adiantando que, neste particular, o resultado também já inclui um conjunto de transferências de alguns activos que, conforme acentua "puderam mitigar este resultado".

Bruno Melim revela ainda que a SAD do Marítimo apresenta 12, 5 milhões de euros em capitais próprios. "É provável o valor mais alto de clubes da II Liga, o que traduz a dimensão e a robustez do Marítimo, o investimento e o seu património, daquela que é a sexta maior marca do futebol português", considera o dirigente.