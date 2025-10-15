Fogo em mato na Fajã dos Cardos mobilizou bombeiros

Um fogo em mato, esta tarde, pelas 17h40, deflagrou na Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras, tendo mobilizados meios de três corporações de bombeiros.

Em triangulação de meios foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Contudo, segundo o que foi possível aferir, a corporação de Câmara de Lobos conseguiu extinguir o fogo, tendo os restantes meios sido desmobilizados.