Onda verde celebra vitória nas ruas de Santa Cruz

O Juntos Pelo Povo (JPP) saiu à rua para celebrar a vitória no concelho de Santa Cruz, com uma animada arruada pela baixa da cidade. À frente do cortejo, Élia Ascensão, recém-eleita presidente da Câmara, liderou dezenas de militantes, candidatos e simpatizantes que encheram as ruas de bandeiras e cânticos, numa autêntica onda verde.

A celebração passou pelas principais artérias da cidade, onde também se localiza a sede da coligação PSD/CDS. À porta desta, dezenas de militantes e simpatizantes da candidatura de Saturnino Sousa, resignados, digeriam a derrota, embora reconhecendo a recuperação obtida no número global de mandatos.

Entre os presentes na sede da coligação esteve a social-democrata Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, que fez questão de acompanhar o desfecho da noite eleitoral em Santa Cruz.