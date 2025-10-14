Setenta das 308 câmaras municipais mudaram de cor nas eleições autárquicas de domingo, com o PSD a somar mais conquistas na noite eleitoral, passando a liderar o maior número de municípios no país.

O Partido Social-Democrata, sozinho ou em coligação, foi a força política que conquistou mais câmaras no país (35), de acordo com os resultados provisórios do Ministério da Administração Interna.

Das 35 conquistadas, 24 pertenciam até agora ao PS: Espinho, São João da Madeira (no distrito de Aveiro), Almodôvar, Beja (Beja), Cabeceiras de Basto, Guimarães (Braga), Macedo de Cavaleiros (Bragança), Lousã, Miranda do Corvo (Coimbra), Vendas Novas (Évora), Vila do Bispo (Faro), Ansião, Nazaré (Leiria), Lourinhã, Sintra, Torres Vedras, (Lisboa), Baião, Vila Nova de Gaia (Porto), Tomar (Santarém), Caminha, Melgaço (Viana do Castelo), Resende, Santa Comba Dão (Viseu) e Ponta do Sol (Madeira).

Nas eleições disputadas em Sintra, acabou por ser eleito Marco Almeida, enquanto em Vila Nova de Gaia está de regresso à presidência do município Luís Filipe Menezes.

Em Anadia, Ílhavo (Aveiro), Figueira da Foz (Coimbra), Batalha, Peniche (Leiria), Porto, São João da Pesqueira (Viseu), Ribeira Brava (Madeira) e Calheta (Açores), nove contabilizadas, o PSD conseguiu tirar a câmara municipal a independentes.

A norte, o PSD voltou a recuperar o Porto com o ex-ministro Pedro Duarte.

Na Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes concorreu em 2021 por um movimento independente após divergências com o PSD, mas desta vez reconciliou-se com o partido pelo qual chegou a ser primeiro-ministro.

O PSD ganhou à CDU Sobral de Monte Agraço (Lisboa) e Benavente (Santarém), bastiões comunistas desde 1979.

Dezasseis câmaras passaram para o PS, oito das quais foram retiradas ao PSD: Castelo de Paiva (Aveiro), Vieira do Minho (Braga), Coimbra, Faro, Mação (Santarém), Penedono, Tabuaço, Viseu (Viseu) - sete à CDU -- Serpa, Vidigueira (Beja), Évora, Viana do Alentejo (Évora), Monforte (Portalegre), Alcácer do Sal e Grândola (Setúbal) -- e uma, a de Borba, a um movimento independente.

A ex-ministra socialista Ana Abrunhosa é a nova presidente em Coimbra, João Azevedo substitui o ex-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses Fernando Ruas em Viseu e o ex-secretário de Estado do Ordenamento do Território, Carlos Zorrinho, ocupa a cadeira do poder em Évora.

Os movimentos independentes amealharam 13 novas câmaras, nove das quais vêm do PS - Vizela (Braga), Condeixa-a-Nova, Soure, Vila Nova de Poiares (Coimbra) Aljezur (Faro), Figueiró dos Vinhos (Leiria), Salvaterra de Magos (Santarém), Montijo (Setúbal), Santa Cruz das Flores (Açores) -- duas ao PSD - Esposende (Braga) e Mafra (Lisboa) -- e outras duas à CDU - Santiago do Cacém e Setúbal (Setúbal).

Entre os cabeças de lista desses movimentos contam-se dissidentes do PS, que se afastaram do partido e se candidataram como independentes.

É o caso do presidente da Câmara de Vizela, Vítor Hugo Salgado, que foi impedido de concorrer pelo PS por estar a ser investigado por violência doméstica e optou por avançar como independente.

Em Condeixa-a-Nova, antiga vice-presidente da câmara Liliana Pimentel desfiliou-se do PS na sequência de acusações de ilegalidades na inscrição de militantes nas últimas eleições internas na concelhia e concorreu agora -- e ganhou - por um movimento independente.

Situação idêntica se verifica em Soure, com Rui Fernandes a ser eleito independente, depois de terminar um percurso de 20 anos pelo PS, ao perder eleições internas no partido para a escolha do candidato à câmara.

Em Vila Nova de Poiares, Nuno Neves ganhou depois de ter terminado o seu mandato como presidente da freguesia de Poiares, eleito pelo PS.

Os novos presidentes eleitos em Esposende e Mafra foram preteridos pelo PSD na escolha para cabeças de lista nestas eleições autárquicas.

Manuel Marreiros ganhou em Aljezur depois de ter sido presidente durante duas décadas, cumprindo três mandatos pela CDU, entre 1989 e 2001, e dois pelo PS, entre 2001 e 2009.

Em Setúbal, está de regresso Maria de Dores Meira, depois de ter sido presidente da câmara pela CDU.

A CDU recuperou Aljustrel (Beja), Mora (Évora) e Sines (Setúbal), que eram do PS, enquanto o Chega conquistou três câmaras, duas das quais eram do PSD - Albufeira (Faro) e São Vicente (Madeira) -- e uma do PS, o Entroncamento (Santarém).

O "Nós, Cidadãos" conquistou Belmonte (Castelo Branco) ao PS e Guarda aos independentes.