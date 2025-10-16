Perfis falsos de militares da GNR motivam novo alerta à população madeirense

O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) na Madeira deixou novamente o alerta para a circulação, nas redes sociais, de anúncios de venda de produtos promovidos por perfis que se fazem passar por militares da GNR.

O comunicado reforça que a utilização de símbolos ou imagens relacionadas com a GNR pode transmitir confiança, mas neste contexto de negócios e vendas, é um indicador de burla. " Não acredite, desconfie!", reforça a autoridade.

Para ajudar a evitar fraudes, a GNR deixa alguns conselhos à população madeirense:

- Verifique a autenticidade do perfil.

- Pesquise o histórico do vendedor: Se o vendedor usa um perfil falso para vender equipamentos, verifique a página ou o site onde ele está a promover os produtos. Pesquise o nome do perfil nas redes sociais ou em fóruns. Muitas vezes, vítimas anteriores podem compartilhar suas experiências, alertando sobre possíveis fraudes.

- Desconfie de produtos e preços fora do comum: Mesmo que o vendedor pareça legítimo, desconfie se o preço é excessivamente baixo em comparação com o valor de mercado. Burlas como estas costumam oferecer produtos por preços muito atraentes para atrair vítimas.