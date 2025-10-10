Viagens na UE sobem 4,4% em 2024 e Portugal está no top das domésticas

As viagens pessoais e profissionais na União Europeia (UE) aumentaram 4,4% para 1,19 mil milhões, em 2024, na sua maioria (71%) deslocações dentro do mesmo país, com Portugal no terceiro lugar, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico europeu, em 2024, 850 milhões de viagens na UE foram domésticas (71% do total) e 250 milhões (21%) a outro Estado-membro, o que implica que 92% das viagens realizadas por residentes da UE ocorreram dentro do bloco.

Entre os países da UE, as maiores proporções de viagens domésticas no total de deslocações foram registadas na Roménia (90%), em Espanha (88%) e em França, Portugal e Grécia (cada um com 85%).

A menor percentagem foi observada no Luxemburgo, com apenas 5%, seguido da Bélgica (23%) e de Malta (35%).

Por outro lado, estes três países da UE registaram as maiores proporções de viagens ao estrangeiro dentro da UE -- Luxemburgo (78%), Bélgica (62%) e Malta (48%) -- enquanto a Roménia (9%), França (9%) e Espanha (8%) apresentaram as percentagens mais baixas a este nível.