Entradas irregulares na UE recuam 22% entre Janeiro e Setembro

As entradas irregulares na União Europeia (UE) diminuíram 22% nos primeiros nove meses de 2025, totalizando 133.400, de acordo com dados preliminares da Frontex, hoje divulgados.

Segundo os dados da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), registaram-se, entre janeiro e setembro, quebras nas rotas da África Ocidental (-58%, 12.879), dos Balcãs Ocidentais (-47%, 9.071) e da Fronteira Terrestre Oriental (-36%, 8.714) e do Mediterrâneo Oriental (-22%, 37.178).

A rota do Mediterrâneo Central é a mais movimentada, com 50.850 entradas irregulares representando quase 40% do total de 2025, com uma subida 2% nos primeiros nove meses do ano.

O Mediterrâneo Ocidental registou um aumento de 28%, para 14.388 nas entradas irregulares na UE.

As nacionalidades mais frequentemente registadas foram a bangladeshiana, egípcia e afegã.