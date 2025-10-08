Alargado aviso amarelo às ilhas do grupo Oriental dos Açores por causa da chuva

As ilhas do grupo Oriental dos Açores vão estar sob aviso amarelo entre quinta-feira e sexta-feira e as do grupo Central estão sob avisos laranja e amarelo até à tarde de quinta-feira devido às previsões de chuva forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha colocado, na terça-feira, as ilhas do grupo Central (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa) sob aviso laranja e amarelo, mas hoje alargou o aviso amarelo às ilhas de São Miguel e de Santa Maria (grupo Central).

Para as ilhas de São Miguel e de Santa Maria o aviso amarelo, por precipitação "por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", vai vigorar entre as 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira e as 15:00 locais de sexta-feira.

Pelas mesmas razões, o IPMA decretou aviso laranja para as ilhas do grupo Central, que está em vigor das 19:11 locais de hoje até às 15:00 de quarta-feira, e aviso amarelo, que vigorará das 15:00 às 18:00 locais de quinta-feira.

As ilhas do grupo Ocidental açoriano (Flores e Corvo) também estiveram hoje, entre as 03:00 e as 15:00 locais, sob aviso amarelo, devido à chuva "por vezes forte".

O IPMA adiantou na terça-feira em comunicado que o agravamento do estado do tempo no arquipélago dos Açores se deve à "aproximação e passagem de um sistema frontal, associado a uma depressão centrada a noroeste do grupo Ocidental, com atividade moderada a forte".

"Dado que o sistema frontal se desloca lentamente, espera-se precipitação contínua, com acumulados que poderão atingir os critérios do nível laranja", referiu.

O aviso laranja refere-se a um risco alto ou perigo face a uma situação meteorológica que se pode tornar perigosa ou que já é perigosa, com eventos como vento forte, precipitação intensa, tempestades ou agitação marítima.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.