Assembleia da República quer apurar custos de vida nas regiões autónomas

A Assembleia da República aprovou uma resolução que recomenda a criação de uma estrutura para apurar quanto custa viver nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, segundo uma publicação de hoje no Diário da República.

A resolução recomenda que seja criada "uma estrutura de missão independente e multidisciplinar" para avaliar, "de forma objetiva e comparada, quanto custa viver nas regiões autónomas, no contexto nacional e europeu".

Pretende-se que seja garantida uma "composição plural da referida estrutura, assegurando a inclusão de representantes de todos os partidos representados na Assembleia da República", bem como do Governo e dos governos regionais da Madeira e dos Açores.

A estrutura deve integrar também entidades académicas e científicas de "reconhecida competência nas áreas da economia regional, finanças públicas e ordenamento, planeamento e coesão territorial".

A avaliação deve incluir a "análise e comparação de custos reais" na saúde, na educação, nos transportes de bens e pessoas, na construção civil e habitação, a par da energia, abastecimento, alimentação e bens essenciais.

Recomenda-se um prazo "não superior a 12 meses para a apresentação de um relatório final, com base em dados oficiais, estudos comparados e evidência económica", que sirva de referência técnica e política para a "reformulação do modelo de financiamento público do Estado para as regiões autónomas", lê-se na resolução.