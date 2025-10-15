FIFA responde a Trump e diz que espera ter as 16 cidades-sede prontas

A FIFA disse hoje esperar que cada uma das 16 cidades anfitriãs do campeonato do Mundo de futebol de 2026 "esteja pronta" para o evento, após Donald Trump equacionar mudar sedes democratas, alegando motivos de segurança.

"Esperamos que cada uma das nossas 16 cidades anfitriãs esteja preparada para acolher com sucesso os eventos e cumprir todos os requisitos exigidos", referiu, em comunicado, um porta-voz do organismo, sobre o evento que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.

Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos admitiu a possibilidade de trocar várias cidades norte-americanas, todas governadas por adversários democratas, e assegurou que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, não se oporia aos seus desejos, por mais do que uma vez assumidos, justificando-o com supostos problemas de segurança.

Entre os maiores municípios norte-americanos geridos politicamente por democratas, Los Angeles acolhe oito jogos, Boston sete e San Francisco e Seattle seis.

"Se alguém fizer um mau trabalho e eu entender que há um problema de segurança, eu vou chamar o Gianni, o chefe da FIFA, que é formidável, e direi para transferir para outro local. E ele fará isso muito facilmente", assegurou Trump, em nova ameaça ao desvio de jogos da competição em municípios governados por adversários políticos.

Por sua vez, o organismo que rege o futebol mundial assume que "a segurança é a prioridade em qualquer evento organizado pela FIFA em todo o mundo", lembrando que a mesma "é obviamente da responsabilidade dos governos, que decidem o que é do interesse da segurança pública".

Gianni Infantino, que o presidente norte-americano já recebeu várias vezes na Casa Branca desde o seu regresso ao poder, voltou a encontrar-se com Trump na segunda-feira, no Egito, no âmbito de um encontro de dirigentes políticos de todo o mundo para discutir o processo de paz em Gaza, na Palestina.

Como forma de pressão, a administração Trump enviou recentemente a Guarda Nacional para várias cidades governadas por democratas, contra a vontade das autoridades locais, e sem evidências de problemas, muito menos fora de controlo, como alegado.

Washington argumentou que a medida era necessária para combater a criminalidade e o ativismo de esquerda.

Ao todo, 11 cidades norte-americanas devem acolher jogos do Mundial, entre 11 de junho a 19 de julho.

A médio prazo, em 2028, o país vai receber também os Jogos Olímpicos, igualmente na mira do governante: "Poderia dizer o mesmo sobre os Jogos Olímpicos. Se eu achasse que Los Angeles não estavam a fazer um bom trabalho, eu mudava-os".

No passado dia 02 de outubro, o vice-presidente da FIFA Victor Montagliani rebateu as ameaças de Trump, reiterando a soberania do organismo sobre a competição.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai ser coorganizado por Canadá e México, mas a maior parte dos encontros vai ser disputado nos Estados Unidos, que já acolheram a competição em 1994, então por 24 seleções, metade das que vão participar no próximo ano.