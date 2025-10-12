JPP apresenta queixa na CNE por "violação grosseira da lei"

A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Funchal acaba de formalizar uma queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE) a denunciar a "ilegalidade" que está a ser cometida por presidentes das mesas de voto indicados pelo PSD/CDS, os quais se têm recusado a aceitar as credenciais dos candidatos designados pelo JPP.

A candidatura garante que a mesma situação está a ser "repetida" em várias secções de voto do concelho do Funchal e menciona que a recusa também se baseia nos mesmos argumentos, ou seja, que a credencial dos delegados tem de ser assinada pela Câmara Municipal e não pelo partido preponente, situação que contraria a legalidade do processo autárquico e a certificação dos delegados.

"Estamos na presença de uma violação grosseira da lei", destaca a candidatura, liderada por Fátima Aveiro.