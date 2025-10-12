Mesas de voto encerraram às 19 horas no continente e na Madeira

As urnas para as eleições autárquicas fecharam hoje às 19:00 no território continental e na Madeira, encerrando nos Açores uma hora depois, devido à diferença horária.

Até às 16:00, a afluência às urnas situava-se em 43,42%, valor superior ao registado à mesma hora há quatro anos, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Em relação às anteriores eleições autárquicas, que se realizaram a 26 de setembro de 2021, a afluência às urnas aumentou ligeiramente: há quatro anos, até à mesma hora, tinham votado 42,34% dos eleitores.

As urnas abriram às 08:00. Nos Açores, abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Esta é a 14.ª vez que os portugueses elegem os seus autarcas em 51 anos de democracia.

Mais de 9,3 milhões de eleitores foram hoje chamados a eleger os dirigentes de quase quatro mil autarquias locais.

O país tem 9.303.840 eleitores inscritos, menos do que nas autárquicas anteriores, em 2021, em que estavam registados 9.323.688.

De entre os inscritos, 9.262.722 são eleitores nacionais e dos restantes 18.319 são estrangeiros da União Europeia (UE) e 22.799 são estrangeiros provenientes de fora da UE, em ambos os casos recenseados em território nacional.

Os eleitores estão hoje a escolher os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia, em três diferentes boletins de voto.