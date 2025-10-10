Inclusão dos candidatos do ADN
Partido foi inadvertidamente omitido na notícia sobre a diversidade etária das listas às autárquicas
Na notícia ‘Da juventude à experiência: dos 18 aos 90 anos’, publicada esta sexta-feira, foi inadvertidamente omitida a informação relativa aos candidatos do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN).
O candidato mais jovem do ADN é Gonçalo Nuno Margarido, nascido
a 25 de Dezembro de 2006 (18 anos),
que ocupa a posição n.º 28 da lista à Assembleia Municipal
do Funchal.
A candidata mais idosa é Maria Antonieta Sousa, nascida a 21 de Outubro de 1938 (86 anos), na posição n.º 21 da mesma lista.
Entre os cabeças de lista, o ADN apresenta, como o mais jovem, Miguel Henrique Pita, 52 anos (27.12.1972), à Câmara Municipal do Funchal, e, de maior idade, António Fernando dos Santos, 63 anos (13.06.1962), à Junta de Freguesia do Monte.
A inclusão destes candidatos não altera os extremos geracionais destacados na notícia publicada na página 7 do DIÁRIO.
Mais de 72 anos separam o candidato mais novo do mais velho
Marco Livramento , 10 Outubro 2025 - 07:00
O DIÁRIO lamenta a omissão, que se deveu a erro do jornalista, e apresenta as suas desculpas ao partido e aos leitores.