Inclusão dos candidatos do ADN

Na notícia ‘Da juventude à experiência: dos 18 aos 90 anos’, publicada esta sexta-feira, foi inadvertidamente omitida a informação relativa aos candidatos do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN).

O candidato mais jovem do ADN é Gonçalo Nuno Margarido, nascido a 25 de Dezembro de 2006 (18 anos), que ocupa a posição n.º 28 da lista à Assembleia Municipal do Funchal.

A candidata mais idosa é Maria Antonieta Sousa, nascida a 21 de Outubro de 1938 (86 anos), na posição n.º 21 da mesma lista.

Entre os cabeças de lista, o ADN apresenta, como o mais jovem, Miguel Henrique Pita, 52 anos (27.12.1972), à Câmara Municipal do Funchal, e, de maior idade, António Fernando dos Santos, 63 anos (13.06.1962), à Junta de Freguesia do Monte.

A inclusão destes candidatos não altera os extremos geracionais destacados na notícia publicada na página 7 do DIÁRIO.

O DIÁRIO lamenta a omissão, que se deveu a erro do jornalista, e apresenta as suas desculpas ao partido e aos leitores.