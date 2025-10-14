 DNOTICIAS.PT
Mulher agredida no Funchal com uma ferramenta de sapateiro

Uma mulher de 49 anos foi agredida, ontem à tarde, pelas 18 horas, na Praça de Tenerife, no Funchal, acabando por ficar ferida. 

Segundo o que foi possível aferir, a vítima foi agredida com uma sovela, uma ferramenta de sapateiro com cabo de madeira e uma ponta tipo agulha para coser couro. 

Foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o hospital. 

