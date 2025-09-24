Arca D'Ajuda apresenta exposição internacional de fotografia e livro

A Associação Arca D'Ajuda promove a 6 de Outubro, a inauguração da exposição internacional de fotografia 'Luzes Partilhadas' (Shared Lights) e o lançamento do Livro dos 35 anos da Associação Internacional de Fotógrafos United Photo Press.

O evento terá lugar pelas 18 horas, no Estúdio de Criação Artística do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

O encontro tem como objectivo celebrar a diversidade cultural por meio da fotografia, reunindo artistas e as imagens históricas e contemporâneas do percurso desta prestigiada associação internacional de fotógrafos, as instituições e a comunidade em torno de exposições, intervenções visuais e actividades que valorizam a identidade local e o património colectivo. A mostra fotográfica conta ainda com os trabalhos dos participantes e vencedores da VI Maratona Fotográfica Arca D'Ajuda ,solidificando a intervenção cultural que a Arca da Ajuda e seus parceiros têm feito na dinamização e apoio a novos artistas regionais.