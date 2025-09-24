Seis pessoas com 'legionella' internadas no Hospital de São João no Porto

Seis pessoas encontram-se internadas no Hospital de São João, no Porto, com 'legionella', uma das quais na Unidade de Cuidados Intensivos, confirmou hoje à Lusa fonte desta unidade hospitalar.

Os primeiros três casos com infeção por 'legionella' confirmada deram entrada no fim de semana, um dos quais, a inspirar maiores cuidados, foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos, esclareceu a fonte.

Os outros dois ficaram internados em enfermaria.

Já na tarde de terça-feira mais três pessoas entraram no Serviço de Urgência do Hospital de São João com suspeita de 'legionella', que acabou por se confirmar.

Questionada pela Lusa, a fonte referiu que as seis pessoas infetadas com a bactéria são adultos, mas não revelou a proveniência dos doentes, assim como a fonte de contágio.

A notícia foi avançada hoje pelo jornal Público, que acrescenta também que foi feita a notificação obrigatória no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

Ainda segundo a mesma fonte, "as entidades competentes foram informadas para desenrolar o processo habitual que permita saber se existe alguma ligação entre estes casos ou se são casos não relacionados".

As infeções por 'legionella' são causadas pela bactéria Gram-negativa Legionella pneumophila e, na maioria das vezes, afetam os pulmões, causando pneumonia e sintomas semelhantes à gripe.

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.