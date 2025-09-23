Macron diz a Trump que solução militar "não funciona" face ao Hamas

A solução militar "não funciona" para vencer o Hamas em Gaza, afirmou hoje o presidente francês, Emmanuel Macron, ao seu homólogo americano, Donald Trump, no início de um encontro bilateral na presença de alguns jornalistas.

Os israelitas "mataram os principais líderes do Hamas. Isso funciona. É um grande sucesso, mas ao mesmo tempo, você tem tantos combatentes do Hamas como no primeiro dia", acrescentou Macron.

"Portanto, isso [solução militar] não funciona para desmantelar o Hamas. Não é a forma certa de agir. Precisamos, portanto, de um processo abrangente, e estamos a trabalhar com muito afinco no dia seguinte" afirmou.

Os presidentes da França e dos Estados Unidos da América reuniram-se hoje à margem da Assembleia-Geral da Nações Unidas, que começou esta segunda-feira em Nova Iorque.