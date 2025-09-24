Quase 450 milhões de dólares apreendidos em operação da Interpol contra o cibercrime

Autoridades de 40 países e territórios de todo o mundo apreenderam quase 450 milhões de dólares em dinheiro e bens provenientes de cibercrime e branqueamento de capitais numa operação coordenada pela Interpol, anunciou hoje a agência policial internacional.

A operação, conhecida como Operação Haechi VI, que envolveu Argentina, Brasil, China, Alemanha, Índia, Portugal, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, entre outros, foi realizada entre abril e agosto e incidiu sobre sete crimes financeiros cometidos 'online', informou a Interpol em comunicado.

Isto inclui esquemas de correio de voz, esquemas românticos, extorsão online, fraude em investimentos, lavagem de dinheiro obtido através de jogos de azar online ilegais, falsificação de e-mails corporativos e fraude em comércio eletrónico.

No total, foram recuperados 342 milhões de dólares em diversas moedas, além de outros 97 milhões de dólares em ativos físicos e virtuais.

Entre outras ferramentas, foi utilizado o Sistema de Intervenção Rápida de Pagamentos da Interpol, um mecanismo implementado em 2022 para bloquear o produto do crime, para desmantelar estas redes.

Isto serviu para apreender 6,6 mil milhões de wons sul-coreanos (equivalentes a 3,91 milhões de dólares) que tinham sido enviados para uma conta no Dubai depois de uma empresa siderúrgica sul-coreana ter percebido que os documentos de embarque tinham sido falsificados.

O responsável do centro de combate ao crime financeiro e à corrupção da Interpol, Theos Badege, realçou que "embora muitas pessoas acreditem que os fundos perdidos em fraudes e burlas são irrecuperáveis, os resultados da Operação Haechi demonstram que a recuperação é possível".